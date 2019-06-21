شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على توصيات "إسكان البرلمان" حول بعض هيئات الوزارة بشأن مشروع الموازنة العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت لجنة الإسكان والـمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، عدت توصيات، بشـــأن خطــة 2019/2020 لبعض هيئات وأجهزة وزارة الإسكان، وفيما يلى نرصد أبرز ما جاء فى تقرير اللجنة :

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1. دراسة وتحليل النظام المتبع للإسكان الاجتماعي حاليًا، في ضوء ما أفرزه الواقع العملي في التطبيق، والعمل على تلافي بعض السلبيات خاصة مشكلة تأخر البحث والاستعلام عن طالبى الوحدات السكنية لفترات، ومعاناة العديد من المواطنين فى عدم معرفة نتائج البحث أو فحص مستنداتهم وما إلى ذلك من إجراءات.

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2. إنشاء فروع متعددة لصندوق التطوير العقارى، في كافة محافظات الجمهورية التي تم تنفيذ الإسكان الاجتماعي بها، وتوفير عدد كبير من الكوادر البشرية الفنية للتعامل مع حجم الطلب المتزايد في الإسكان الاجتماعى.

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3. توسيع قاعدة البيانات لكافة طالبي الوحدات السكنية فى الإسكان الاجتماعي، والعمل على إتاحة تلك البيانات بصورة ميسرة عن طريق قاعدة بيانية متاحة للجميع على الشبكة المعلوماتية.

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4. إضفاء نوع من المرونة على شروط الحصول على الإسكان الاجتماعي خاصة لمستوى الدخل المحدد وذلك في ضوء التغيرات لحجم التضخم.

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5. إتباع سياسة إعلامية متكاملة وذلك فيما يتعلق بالمناطق العشوائية التى تم تطويرها والأسلوب الذي تم اتباعه في التعامل مع قاطنيها وإظهار كافة الخطوات التي تمت خاصة فيما يتعلق بعودة المواطنين إلى ذات مناطقهم التي كانوا يقطنون بها وتم تطويرها حتى يكون ذلك حافزًا للمواطنين في المناطق العشوائية التي تسعى الدولة لتطويرها.

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