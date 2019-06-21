شكرا لقرائتكم خبر عن "حماية الملكية الفكرية" و"مصانع بير السلم"..ملفات أمام "صناعة البرلمان" غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة الصناعة بمجلس النواب ثلاثة اجتماعات لها غدا السبت، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة الهامة، منها بشأن التحديات التى تواجه حماية الملكية الفكرية فى مصر، وأهمها مشكلة التسجيل، وخاصة فى التصميمات الصناعية وتشعب الاختصاصات بين الجهات المسئولة، وتزايد الاستيلاء على التصاميم المستخدمة بالمواقع مما يضر بالصناعة المصرية حسبما ورد بطلب الإحاطة.

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أما الاجتماع الثانى فسيتناول مناقشة طلب إحاطة بشأن قرار مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بمخالفة شركة أبل لقانون حماية المنافسة لاتفاقهم على عزل السوق المصرية جغرافياً من عوامل المنافسة البيئية وخطر الاستيراد الموازى فى حين أن الشركة غير مخالفة ولا تمارس الاحتكار حسبما ورد بطلب الإحاطة.

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والاجتماع الثالث بشأن انتشار مصانع بير السلم، بقرية باسوس، بمحافظة القليوبية، فى حين أن جزءاً كبيراً من هذه المصانع غير المرخصة، ومنتجاتها غير مطابقة للمواصفات وأدى ذلك إلى انتشار الأمراض حسبما ورد طلب الإحاطة.