شكرا لقرائتكم خبر عن حفظ دعاء صلاة الجنازة شرط التعيين فى وظائف حكومة أردوغان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استمرار للنهج الذى يسير عليه نظام إردوغان فى تركيا ، والتى تتحكم فى كل أنحاء تركيا ، واستحواذ حزبه فقط على ذلك ، فأصبحت الكفاءة ليست شرطا للحصول على وظيفة في سلطنة الديكتاتور رجب إردوغان، الأهم هو الولاء للحزب الحاكم.

المثير للدهشة والسخرية، أن مؤسسات حكومية بدلا من اختيار الأكثر كفاءة، حسب درجاته العلمية، يتم اختيار المحاسيب وأقارب نواب حزب العدالة والتنمية، ومن يستطيعون قراءة دعاء الاستفتاح فى صلاة الجنازة.

فضيحة جديدة تورطت فيها إدارة المياه والصرف الصحي، التابعة لبلدية اسطنبول الكبرى، بعد تحققها من المعلومات الدينية للمتقدمين إلى الوظائف فى المقابلات التي جرت للوظائف الجديدة

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وفضح عضو مجلس إدارة بلدية إسطنبول، التابع لحزب الشعب الجمهوري، أورهان تشاكير، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" الممارسات غير العادلة في اختيار المتقدمين للوظائف، ونشر الأسئلة التي وصفها بالمثيرة للاهتمام.

وقال تشاكير، إنه تم توجيه أسئلة بعيدة عن مهام الوظائف المطلوبة، تتعلق بالثقافة الدينية، مثل كيف يتم قراءة دعاء الاستفتاح في صلاة الجنازة، وما هو سجود التلاوة، وماذا تعني هيئة الإغاثة الإنسانية وحقوق الإنسان والحريات، وهل سمعت عن وقف خدمة الشباب والتعليم التركى (تورجاف) التابع لبلال إردوغان، وماذا تعني إشارة رابعة، وهل تعرف وقف الأنصار، وهل قرأت كتاب تشيلي - محنة - لنجيب فاضل؟.

وأكد عضو الحزب المعارض أن الكثير من التعيينات اعتمدت على الوساطة والمحسوبية، وأن معظم المتقدمين حضروا للمقابلة الشخصية بتوصيات من نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم.