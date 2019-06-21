الاتحاد الأوروبي يهدد بفرض عقوبات على تركيا بسبب قبرص

محمد اسماعيل - القاهرة - بروكسل- أ ش أ:
هدد الاتحاد الأوروبي، تركيا بفرض عقوبات عليها إذا لم توقف عملياتها "غير القانونية" للتنقيب عن الغاز قبالة سواحل قبرص.
وأدان الاتحاد الأوروبي خلال قمة في بروكسل أنشطة الحفر غير القانونية التي تقوم بها تركيا قبالة سواحل قبرص..حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز" اليوم /الجمعة/.
وأعرب قادة الاتحاد الأوروبي عن أسفهم لأن تركيا لم تستجب بعد للنداءات المتكررة من الاتحاد لوقف مثل هذه الأنشطة".
وكانت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي طلبت كلا من المفوضية الأوروبية ودائرة العمل الخارجي الأوروبي أن تقدما من دون تأخير خيارات بشأن تدابير مناسبة ضد تركيا.
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