واشنطن تحظر رحلات في المجال الجوي الخاضع لسيطرة إيران

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن- (د ب أ):
حظرت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية، اليوم الجمعة، تحليق رحلات بطائرات مسجلة في الولايات المتحدة فوق أجزاء من المجال الجوي الذي تسيطر عليها إيران، مشيرة إلى تصاعد التوتر والنشاط العسكري وتوترات سياسية متزايدة.
ويشمل الحظر المنطقة الخاضعة لسيطرة طهران فوق مضيق هرمز وخليج عمان.
وينطبق ذلك التحذير على شركات الطيران الأمريكية ومشغلي الرحلات التجارية وجميع عمليات الطائرات المسجلة في الولايات المتحدة، باستثناء الحالات التي يكون فيها المشغل شركة طيران أجنبية.
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