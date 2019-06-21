"إسعاف البحر الأحمر" يرفع درجة الاستعداد لتأمين أماكن عرض مباريات أمم إفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - الغردقة- (أ ش أ):

أعلن فرع هيئة الإسعاف بالبحر الأحمر أنه تم وضع خطة تأمين لأماكن عرض مباريات كرة القدم ببطولة كأس الأمم الإفريقية بمدن محافظة البحر الأحمر.

وأكد الدكتور بدوي سعيد مدير هيئة الإسعاف المصرية فرع البحر الأحمر، في بيان الليلة الماضية، أنه تلقى تعليمات من الدكتور أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، برفع درجة الاستعداد لأعمال التأمين الإسعافي لأماكن عرض مباريات أمم إفريقيا بالمحافظة، وعلى الطرق السريعة التي تربط محافظة البحر الأحمر بالمحافظات المجاورة.

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وأشار إلى أن الخطة تشمل رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المدن ومنع الإجازات، مع تجهيز بيان بعدد السيارات الفعلية طبقا لجدول الراحات والتزام جميع المشرفين الأوائل ومشرفي القطاعات بالتواجد في أماكنهم وعدم غلق التليفونات المحمولة والرد على أجهزة اللاسلكي (TETRA) على مدار الساعة.

كما تم التأكد من الحالة الفنية لجميع السيارات وصلاحيتها للعمل وصلاحية جميع الأجهزة الطبية وتوافر جميع المستلزمات الطبية بالكميات المناسبة.

يذكر أن محافظ البحر الأحمر وجه بتجهيز شاشات لعرض مباريات كأس الأمم الأفريقية بممشى النصر ومراكز الشباب بمختلف مدن المحافظة أمام أهالي المحافظة لتشجيع منتخب مصر والاستمتاع بمشاهدة المباريات.