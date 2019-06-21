​رئيس المكسيك يتفقد حدود بلاده ويطلق مشروعا تنمويا للحد من الهجرة

محمد اسماعيل - القاهرة - مكسيكو سيتي - (د ب أ):

تفقد الرئيس المكسيكي، أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، حدود بلاده مع جواتيمالا، الخميس، وأطلق خطة تنموية بقيمة 100 مليون دولار بهدف الحد من الهجرة من أمريكا الوسطى.

وسيجري إطلاق الخطة التنموية في السلفادور، حيث سيتم إنفاق 30 مليون دولار في زراعة الفاكهة وأشجار الأخشاب، في محاولة لضمان التوظيف.

وقال وزير الخارجية المكسيكي، مارسيلو إبرارد، إنه سيتم توفير موارد لزراعة 50 ألف هكتار في السلفادور. وأضاف: "علينا أن نمنح الناس والأسر خيارات من أجل الحياة".

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ورافق أوبرادور في زيارته لمدينة تاباتشولا بجنوب المكسيك، رئيس السلفادور الجديد الفلسطيني الأصل نجيب أبو كيلة.

وقال أوبرادور إن المكسيك ستُظهر أنها يمكن أن تحد من تدفق الهجرة "بالإنسانية وبدون كره الأجانب".

ويعبر الآلاف من المهاجرين إلى المكسيك يوميا من جواتيمالا في طريقهم إلى الولايات المتحدة، وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد هدد بفرض رسوم جمركية جديدة على المكسيك ما لم توقف ذلك التدفق.

وقبل أسبوعين ، توصلت المكسيك إلى اتفاق مع الولايات المتحدة بشأن اتخاذ إجراءات لخفض عدد المهاجرين الذين يعبرون المكسيك لطلب اللجوء في الولايات المتحدة.