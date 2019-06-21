ترامب رداً على سؤال "ضرب إيران": ستعرفون قريباً

أكد قائد القوات الجوية بالقيادة الوسطى الأميركية جوزيف غوستيلا، أن الطائرة الأميركية المسيّرة التي أسقطتها إيران اليوم الخميس، لم تنتهك المجال الجوي الإيراني مطلقاً، في وقت رد الرئيس الأميركي دونالد ترامب على سؤال بشأن ضرب إيران قائلاً: "ستعرفون قريباً"، مشدداً على أن الطائرة كانت في المجال الجوي الدولي.

وأضاف المسؤول العسكري الأميركي في إحاطة للكونجرس، أن طائرة الاستطلاع كانت تحلق على ارتفاع كبير على بعد 34 كيلومتراً قبالة ساحل إيران، لافتاً إلى أن مهمة الاستطلاع قرب مضيق هرمز كانت في المجال الجوي الدولي".

وعلّق الرئيس الأميركي دونالد ترامب على هذه الحاثة بأن "إيران ارتكبت خطأ كبيراً، ولدينا ما يوثق أن الطائرة كانت في المجال الجوي الدولي. ورداً على سؤال بشأن مهاجمة إيران، قال ترامب: "ستعرفون قريباً".

وأضاف أن الطائرة المسيّرة كانت غير مسلحة وكانت في المياه الدولية بصورة واضحة، والأمر كان سيختلف كثيراً لو كانت مأهولة.

ولفت إلى أنه "لا يشعر أن إدارته تدفعه نحو الصراع، وإنها تفعل عكس ذلك تماماً في بعض الحالات".

وفي سياق متصل، قالت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة لا ترغب في خوض حرب مع إيران، مضيفة أن 20 مشرعاً سيحصلون على إفادة بشأن "الوضع الخطير" في إيران في الساعة 11 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1500 بتوقيت جرينتش).

وأسقطت إيران الخميس طائرة أميركية مسيّرة قالت إنها اخترقت المجال الجوي الايراني، في حين أكدت الولايات المتحدة أن الطائرة كانت في المجال الجوي الدولي. وقال المتحدث باسم البحرية الأميركية بيل أربان "إنه هجوم غير مبرر على طائرة مراقبة أميركية في المجال الجوي الدولي".

وقال متحدث باسم الأمم المتحدة اليوم الخميس، إن الأمين العام أنطونيو جوتيريش قلق من إسقاط إيران طائرة أميركية مسيّرة، ويحث كل الأطراف على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس.

وقال المتحدث ستيفان دوجاريك للصحفيين "من المهم أن تتحلى كل الأطراف بأقصى درجات ضبط النفس وتجنب أي عمل من شأنه تأجيج الموقف".

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وحذّر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس من أن أي استخدام للقوة من جانب الولايات المتحدة ضد إيران، سيقود إلى "كارثة" في المنطقة.

وقالت قيادة أركان الجيوش الأميركية إن "المعلومات الإيرانية التي قالت أن الجسم الطائرة حلق فوق إيران، خاطئة".

وبحسب القيادة المركزية فقد تم اسقاط الطائرة المسيرة بصاروخ أرض-جو إيراني فوق مضيق هرمز.

ومضيق هرمز ممر استراتيجي لتزويد العالم بالنفط حيث يمر عبره ثلث إمدادات النفط العالمية المنقولة بحراً. وقرب هذا المضيق تعرضت ناقلتا نفط يابانية ونروجية في 13 يونيو لهجومين، وذلك بعد شهر من تعرّض ناقلتي نفط سعوديتين وناقلة نروجية وسفينة شحن إماراتية لعمليات تخريبية.

ووجهت واشنطن أصابع الاتهام إلى طهران في هذه الهجمات. وأعلن الجيش الأميركي الأربعاء أنّ الهجوم على ناقلة النفط اليابانية "كوكوكا كوريجوس" الأسبوع الماضي ناتج من لغم بحري "شبيه بألغام تستخدمها إيران".

وبدأ التوتر بين إيران والولايات المتحدة يتصاعد في مايو 2018 مع إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب انسحاب بلاده من الاتفاق الدولي المبرم مع إيران في فيينا في 2015. وأعادت واشنطن فرض عقوبات على طهران.

وأعلنت واشنطن بعد الهجوم الأخير على ناقلتي النفط تعزيز وجودها العسكري في الشرق الأوسط، وإرسال ألف جندي إضافي لأهداف دفاعية من أجل التصدي للتهديدات الجوية والبحرية والبرية في المنطقة.

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