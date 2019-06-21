كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر متحدث التحالف العربي يكشف تفاصيل عملية "الحديدة" ضد ميليشيا الحوثي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف المتحدث الرسمى باسم قوات التحالف العربى لدعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، عن تفاصيل العملية المشتركة لقوات التحالف التى وتم تنفذيها فجر اليوم الجمعة، واستهدافت شمالى محافظة الحديدة ضد أهداف معادية تابعة لميليشيا الحوثى الإرهابية.

وأوضح أن الأهداف شملت عدد 5 زوارق مفخخة ومسيرة عن بعد تم تجهيزها من قبل الميليشيات الإرهابية لتنفيذ أعمال عدائية وعمليات إرهابية تهدد خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر.

وأكد أن مليشيا الحوثى الإرهابية تتخذ من محافظة الحديدة مكان لإطلاق الصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار وكذلك القوارب المفخخة والمسيرة عن بعد فى انتهاك لنصوص اتفاق ستوكهولم واتفاقية وقف إطلاق النار بالحديدة.

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وأشار متحدث التحالف، إلى أنها تتخذ من الأعيان المدنية وسط المناطق السكنية مقرات لأنشطتها الإرهابية واتخاذ المدنيين كدروع بشرية، وفقا للمالكى.

وبين المتحدث باسم التحالف العربي، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أن هذه الأنشطة والأعمال العدائية والإرهابية مرتبطة بتكتيكات الحرس الثورى الإيرانى تم نقلها من خلال خبراءه وعناصره الداعمة للمليشيا الحوثية، التى تمثل وكلاء إيران بالمنطقة.

ولفت إلى أن قيادة القوات المشتركة للتحالف العربى لها الحق المشروع باتخاذ وتنفيذ إجراءات الردع المناسبة للتعامل مع هذه الأعمال العدائية والإرهابية، وبما يتوافق مع القانون الدولى الإنسانى وقواعده العرفية مع استمرار دعمها لكافة الجهود السياسية لتطبيق اتفاق ستوكهولم وإنهاء الانقلاب.