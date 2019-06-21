كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "اشتباكات وإغماءات".. الشرطة تطلق الغاز المسيل للدموع على متظاهري ألبانيا لتعطيل الانتخابات (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حاول متظاهرون معارضون اقتحام مدرسة فى ألبانيا فى محاولة لتعطيل الانتخابات البلدية المقررة فى وقت لاحق من هذا الشهر.

وبعدما قام المتظاهرون بهدم جزء من السياج الحديدى، ردت الشرطة عليهم بإطلاق الغاز المسيل للدموع.

يشار إلى أن المعارضة تقاطع الانتخابات المحلية المقررة فى 30 من يونيو الجارى وهددت بعرقلتها، فيما تصر حكومة البلاد على إجراء التصويت كما هو مقرر.