‏‎كفر قاسم: إبعاد مدلين عيسى عن المسجد الأقصى 15 يوما

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أبعدت الشرطة الإسرائيلية، أمس الخميس، مديرة مشروع "قوافل الأقصى" في جمعية الأقصى لرعاية الأوقاف والمقدسات، مدلين عيسى، من مدينة كفر قاسم بالمثلث الجنوبي، عن المسجد الأقصى المبارك لمدة أسبوع 15 يوما.

وهذا الإبعاد الذي فرضته الشرطة الإسرائيلية ليس الأول بحق الناشطة عيسى إلى جانب عشرات الناشطين والناشطات في تسيير الحافلات لأداء الصلوات في المسجد الأقصى.

وقالت جمعية الأقصى إن‎ "قوات من الشرطة الإسرائيلية حضرت أمس، الخميس، لاعتقال الأخت مدلين عيسى، مديرة مشروع قوافل الأقصى في جمعية الأقصى من منزلها في كفر قاسم، وحين لم يعثروا عليها تركوا بلاغًا باستدعائها إلى مركز الشرطة في القشلة في القدس. وحين وصلت الأخت مدلين عيسى مركز الشرطة في القشلة، قام طاقم من محققي الجهات الأمنية بالتحقيق معها واستجوابها لعدة ساعات، وفي النهاية قامت الشرطة بتسليمها قرارًا بالإبعاد الظّالم عن المسجد الأقصى المبارك لمدة 15 يومًا".

مدلين عيسى: سأبقى خادمة للأقصى

‏‎وعقبت مديرة مشروع قوافل الأقصى، مدلين عيسى، على قرار إبعادها عن المسجد الأقصى المبارك بالقول: "سأبقى أخدم المسجد الأقصى المبارك من كل مكان أتواجد فيه، لأنه لا يحق لأحد أن يحول بيننا وبينه".

الشيخ حماد أبو دعابس: لك العزة والشرف وللغاصب الخزي والعار

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وعقب رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني، الشيخ حماد أبو دعابس، على قرار إبعاد عيسى بالقول إن "هذا الإبعاد هو شهادة شرف وتقدير للأخت مدلين عيسى، يأتي تناسبًا مع موسم شهادات التخرُّج. إنهم يثبتون حقيقةً كم أنتِ فعالة ومؤثرة وتقضين مضاجع الغاصبين. لا عليك يا عزيزة الأقصى. ستعودين حتمًا أشدَّ عودًا وأقوى شكيمةً وأمضى عزيمةً، وما هي إلا استراحة محارب. لك العزة والشرف، وللغاصب الخزي والعار".

فريج: سياسات الإبعاد الظالمة لن تثنينا عن مواصلة شد الرحال للأقصى

‏‎وقال رئيس جمعية الأقصى، الشيخ صفوت فريج، تعقيبًا على قرار الإبعاد: "نؤكد أن سياسات الإبعاد الظالمة غير القانونيّة التي تصدرها قوات الاحتلال صباح مساء ضد الغيّورين على أقصاهم، وآخرها التي طالت الأخت مدلين عيسى، لن تثنينا عن مواصلة شد الرّحال للمسجد الأقصى المبارك والتّمسّك بحقنا الشرعيّ والديني الراسخ في هذا المكان. ولكي تبقى قوافلنا تشد الرحال فإننا نتوجه إليكم أهلنا في الدّاخل لدعم مسيرة القوافل وتكثيفها ليبقى المسجد الأقصى عامرًا بأهله ومحبيه".

د. منصور عباس: الأقصى حق خالص للمسلمين والاحتلال إلى زوال

وقال رئيس تحالف الموحدة والتجمع عن الحركة الإسلامية، النائب د. منصور عباس، في تعقيبه على قرار الإبعاد، إن "إبعاد مديرة قوافل الأقصى، الأخت مدلين عيسى، عن المسجد الأقصى المبارك هو قرار تعسفي وعدوان على حق العبادة وحرية الحركة، ومحاولة من الشرطة ومن يقف خلفها لعرقلة مسيرات شد الرحال والرباط في المسجد الأقصى المبارك، والتي ازدادت وتعاظمت بفضل الجهود التي تبذلها جمعية الأقصى والدور المتميز الذي تقوم به الأخت مدلين عيسى ابنة كفر قاسم".

وأضاف أنه "سنقوم بدورنا لإبطال هذا القرار الجائر وغير المبرر، وسنستمر في موقفنا الثابت أن الأقصى حق خالص للمسلمين وليس لغيرهم حق يدعونه فيه. كما نذكر من نسي أن سلطة الأمر الواقع في الأقصى بأرضه وسمائه هي سلطة احتلال ستزول بإذن الله تعالى".