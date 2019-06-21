حالة الطقس: درجات الحرارة ضمن المعدلات السنوية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - من المتوقع أن يكون الطقس اليوم، الجمعة، غائما جزئيا حتى صافيا، وتكون درجات الحرارة ضمن المعدلات السنوية لهذا الموسم.

ويتوقع أن تكون درجات الحرارة نهار اليوم والليلة كالتالي: جنوبي الجولان السوري المحتل 30 – 18، الخالصة (كريات شمونه) 34 – 19، صفد 27 – 17، طبرية 35 – 22، الناصرة 30 – 19، حيفا 28 – 22، يافا 29 – 23، القدس المحتلة 29 – 17، عسقلان 28 – 22، عين جدي (البحر الميت) 38 – 28، بئر السبع 32 – 20، أم رشرش (إيلات) 40 – 28.

أما يوم غد، السبت، فمن المتوقع أن يكون الطقس غائما جزئيا حتى صافيا، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتكون دون المعدلات السنوية لهذا الموسم.

ويوم الأحد يتوقع أن يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتشتد وطأة موجة الحر.