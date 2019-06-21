رئيس موريتانيا: دعم قطر للإرهاب ساهم في تدمير أوطان

قال الرئيس المورتاني محمد ولد عبدالعزيز، الخميس، إن دعم قطر المباشر للإرهاب ساهم في زعزعة استقرار بعض الدول العربية وتدمير أوطان وعلى رأسهم سوريا.

وأضاف الرئيس المورتاني في مؤتمر صحفي أن ما قامت به قطر من تدمير وخراب ونشر للإرهاب في العالم باسم الديمقراطية يماثل ما قامت به النازية ضد العالم.

وأكد الرئيس الموريتاني أن الديمقراطية التي تنادي بها قطر داخل بعض الدول العربية زائفة، وأنها لا تملك تطبيقها داخلها.

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وكانت موريتانيا أعلنت قطع علاقاتها مع قطر عام 2017، بسبب "تمادي هذه الأخيرة في سياسة دعم التنظيمات الإرهابية وترويج الأفكار المتطرفة".

وقالت خارجية موريتانيا إن بلادها أكدت في كل المناسبات التزامها القوي بالدفاع عن المصالح العربية العليا، وتمسكها الثابت بمبدأ احترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها، وسعيها الدؤوب لتوطيد الأمن والاستقرار في وطننا العربي والعالم".

وتابعت الخارجية أن مواقف بلادها "عكست دوما قناعتها الراسخة بضرورة تعزيز التعاون والتضامن بين الأشقاء، والتصدي لكل ما من شأنه تهديد الأمن والاستقرار في وطننا العربي"، إلا أن دولة قطر "دأبت على العمل على تقويض هذه المبادئ التي تأسس عليها العمل العربي المشترك".

واتهمت موريتانيا قطر عبر البيان ذاته بدعم التنظيمات الإرهابية، وترويج الأفكار المتطرفة، والعمل على نشر الفوضى والقلاقل في العديد من البلدان العربية"، الأمر الذي نتج عنه "مآسي إنسانية كبيرة في تلك البلدان وفي أوروبا وعبر العالم، كما أدى إلى تفكيك مؤسسات دول شقيقة وتدمير بناها التحتية".