"الغارديان": تصريحات ترامب جاءت بعد اعلان اسقاط الطائرة الاميركية عمدا

أشارت صحيفة "الغارديان" في ​تقرير​ نشرته لمراسله في ​واشنطن​ جوليان بورغر ومحرر الشؤون الدبلوماسية باتريك وينتور بعنوان "ترامب يظن ان ضابطا ​إيران​يا منفلتا وغبيا أسقط ال​طائرة​ الأميركية" الى أن "تصريحات الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ جاءت بعد إعلان إيران أن إسقاط الطائرة المُسيرة الأميركية كان متعمدا وأنها تعتبره نجاحا لقوات الدفاع الجوي الإيرانية و أن ترامب بعد اجتماعه بمستشاريه في ​البيت الأبيض​ اعتبر أن الخط الأحمر لإدارته مع إيران هو إيذاء أحد المواطنين الأميركيين مؤكدا أنه لم يكن هناك أي رجل او امرأة على متن الطائرة التي أسقطها الإيرانيون".

واشار التقرير الى أن "كل ذلك يتزامن مع معارضة كبيرة لترامب في ​الكونغرس​ وهو ما جعل المساندة لسياسات الإدارة بخصوص ​الشرق الأوسط​ ضعيفة ومهتزة حيث يحشد أعضاء الكونغرس لإجراء تصويت على قرار ترامب مواصلة تصدير الذخيرة و​السلاح​ للسعودية بشكل عاجل ودون الرجوع للكونغرس في صفقات تتعدى قيمتها 8 مليارات ​دولار​".

وعرج التقرير على شرح التقنيات المتطورة الموجودة ضمن الطائرة المُسيرة التي أسقطها الإيرانيون وهي من طراز (غلوبال هوك) وتتبع قوات ​البحرية الاميركية​ وتبلغ قيمتها 130 مليون دولار ويبلغ حجمها نفس حجم أي طائرة تجارية صغيرة مضيفة ان ​القوات​ الإيرانية والميليشيات التابعة لها أسقطت طائرات أميركية مُسيرة في اوقات سابقة من طراز ريبر لكن هذه المرة أسقط الإيرانيون أكبر واعقد طائرة مُسيرة اميركية ب​صاروخ​ أرض- جو.

وأضاف التقرير: "في نفس الوقت هاجم ​الحوثيون​ المدعومون من إيران مركزا لتحلية المياه في ​السعودية​ بصاروخ معقد الصنع كما وقعت هجمات صاروخية وبقذائف الهاون على أماكن قريبة من منشأت اميركية في ​العراق​ وهو ما دعا ​وزارة الدفاع الاميركية​ "​البنتاغون​" إلى إعلان الدفع بألف جندي إضافي إلى منطقة الخليج".