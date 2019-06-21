معارك عنيفة تدور بين الجيش اليمني والحوثيين في الحديدة

لفت مصدر عسكري يمني لوكالة "​سبوتنيك​" الى إن "معارك عنيفة تدور بأسلحة ثقيلة ومتوسطة باتجاه منطقة "7 يوليو" وسوق الحلقة وشارع الخمسين في مدينة ​الحديدة​ بين ​الجيش اليمني​ التابع للحكومة الشرعية وجماعة "​أنصار الله​" "، مشيرا الى أن "طيران التحالف شن غارات على مناطق شمال الحديدة، بينها ثلاث غارات استهدفت مواقع في مديرية الضحي".

وكانت قوات ​التحالف العربي​ أعلنت فجر اليوم، تنفيذ عمليات استهداف نوعية ضد أهداف لـ"أنصار الله" شمال الحديدة تشمل قوارب مفخخة تابعة للجماعة "مجهزة لأعمال إرهابية وتهديد الملاحة".