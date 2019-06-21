معارك عنيفة تدور بين الجيش اليمني والحوثيين في الحديدة

لفت مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك" الى إن "معارك عنيفة تدور بأسلحة ثقيلة ومتوسطة باتجاه منطقة "7 يوليو" وسوق الحلقة وشارع الخمسين في مدينة الحديدة بين الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية وجماعة "أنصار الله" "، مشيرا الى أن "طيران التحالف شن غارات على مناطق شمال الحديدة، بينها ثلاث غارات استهدفت مواقع في مديرية الضحي".
وكانت قوات التحالف العربي أعلنت فجر اليوم، تنفيذ عمليات استهداف نوعية ضد أهداف لـ"أنصار الله" شمال الحديدة تشمل قوارب مفخخة تابعة للجماعة "مجهزة لأعمال إرهابية وتهديد الملاحة".
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