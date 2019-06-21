ماريو عون: المحاصصة لا توصل الى تعيين صحيح

أكد عضو تكتل ​"لبنان القوي"​ النائب ​ماريو عون​، أن "إحدى أولويات ​الحكومة​ وتزامنا مع اقرار ​الموازنة​ هو ملئ الفراغات في ​الدولة​ حتى تنفذ الادارة الشؤون الادارية الواردة في بنود الموازنة"، مشيرا الى أن "ملف ​التعيينات​ يبحث به لكنه ليس على نار حامية، هناك تحضير يحصل حول هذا الموضوع وسيعلن في حينه".

ورأى عون في حديث إذاعي ان "حزب ​القوات​ و​التقدمي الإشتراكي​، يأخذون الموضوع كمحاصصة، ولكن الحكومة هي التي تقرر التعيينات والصوت العالي والتخوفات لا لزوم لها"، مشددا على أن "​المحاصصة​ لا توصل الى تعيين صحيح، ونحن بأمس الحاجة لأن تكون على مستوى عال من الكفاءة"، جازما أنه "يجب أن يكون هناك آلية معتمدة بموضوع التعيينات، وهناك تخوف لدى البعض بأن لا تحترم هذه الآلية ويرفعون الصوت من أجل أخذ حصة معينة".