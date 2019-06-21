شدد رئيس بلدية الحدث جورج عون على أن "قضيتنا الأساس هي قضية البقاء والوجود وأن تبقى الحدث بلدة لأهلها، ونحن مستعدون للتضحية لتبقى البلدة لأهلها"، مؤكدا "أننا مع القانون والدستور، ونحن ننفذ وصية مقدمة الدستور التي تؤكد أن لا شرعية لأي اجراء يناقض العيش المشترك، والتغيير الديموغرافي يضير بهذ العيش، والوصية الثانية هي وصية كنسية من البابا فرنسيس والتي تقول الثبات في الأرض والحفاظ على العيش المشترك".
ولفت عون في حديث اذاعي الى أنه "معنا وكالة من الحدثيين حتى نقوم بما فيه مصلحة البلدة ولا يمكن اتهامنا بالعنصرية، بل نحن مثال العيش المشترك والتعدد والتنوع"، مشددا على "أننا نريد التعايش مع أخواننا المسلمين وعنجما نوضح الصورة لوزيرة الداخلية ريا الحسن ستشد على يدنا وتؤيد قرارنا لأننا نحن البلدة التي تحافظ على العيش المشترك".
وكشف عون أنه تلقى اتصالات من "وزير الخارجية جبران باسيل ومن نواب في التيار الوطني الحر وغيره، كما إتصل بي رئيس الجمهورية ميشال عون وتحدثنا مطولا وأكد أنه يدعمنا من الاساس"، مشددا على أن "التغيير الديموغرافي يضر بكل القرى والمناطق".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس بلدية الحدث: الرئيس عون إتصل بي وأكد أنه يدعمنا من الاساس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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