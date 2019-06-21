رئيس بلدية الحدث: الرئيس عون إتصل بي وأكد أنه يدعمنا من الاساس

شدد رئيس ​بلدية الحدث​ ​جورج عون​ على أن "قضيتنا الأساس هي قضية البقاء والوجود وأن تبقى الحدث بلدة لأهلها، ونحن مستعدون للتضحية لتبقى البلدة لأهلها"، مؤكدا "أننا مع القانون و​الدستور​، ونحن ننفذ وصية مقدمة الدستور التي تؤكد أن لا شرعية لأي اجراء يناقض العيش المشترك، والتغيير الديموغرافي يضير بهذ العيش، والوصية الثانية هي وصية كنسية من ​البابا فرنسيس​ والتي تقول ​الثبات​ في الأرض والحفاظ على العيش المشترك".

ولفت عون في حديث اذاعي الى أنه "معنا وكالة من الحدثيين حتى نقوم بما فيه مصلحة البلدة ولا يمكن اتهامنا ب​العنصرية​، بل نحن مثال العيش المشترك والتعدد والتنوع"، مشددا على "أننا نريد التعايش مع أخواننا المسلمين وعنجما نوضح الصورة لوزيرة الداخلية ​ريا الحسن​ ستشد على يدنا وتؤيد قرارنا لأننا نحن البلدة التي تحافظ على العيش المشترك".

وكشف عون أنه تلقى اتصالات من "وزير الخارجية ​جبران باسيل​ ومن نواب في ​التيار الوطني الحر​ وغيره، كما إتصل بي ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ وتحدثنا مطولا وأكد أنه يدعمنا من الاساس"، مشددا على أن "التغيير الديموغرافي يضر بكل القرى والمناطق".