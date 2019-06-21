النشرة: توقيف سوري بمخيم الوزاني لتجوله دون اوراق ثبوتية

افاد مراسل "​النشرة​" في ​حاصبيا​، ان دورية من ​الجيش اللبناني​ اوقفت فجر اليوم في مخيم ​الوزاني​ قضاء ​مرجعيون​ السوري "ا ع ا" على خلفية التجول دون اوراق ثبوتية، فقد تم تسليمه الى ​الشرطة العسكرية​ في ثكنة مرجعيون للتحقيق واجراء المقتدى القانوني.

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