ادغار طرابلسي: لم نبدأ الحديث عن التعيينات بعد ومهتمون بالموازنة

لفت عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​ادغار طرابلسي​ في حديث اذاعي الى أنه "يجب ان يكون هناك اصرار لقطع حساب للسنوات السابقة لعام 2017 كما هو".

واشار الى أنه "وبخصوص ​التعيينات​ سيتم البحث في ​مجلس الوزراء​ لاختيار الاسماء"، لافتا الى أننا "لم نبدأ الحديث عن التعيينات ولا زلنا غارقين ب​الموازنة​ ولن يكون هناك تعيينات قبل ذلك".

وأضاف: "للقوات و​المردة​ الحق في الحصول على حصة بالتعيينات وهي ستكون عادلة ولمصالحة تأمين التوازن وتحصل كل فئة على حصتها".