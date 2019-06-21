لفت عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ادغار طرابلسي في حديث اذاعي الى أنه "يجب ان يكون هناك اصرار لقطع حساب للسنوات السابقة لعام 2017 كما هو".
واشار الى أنه "وبخصوص التعيينات سيتم البحث في مجلس الوزراء لاختيار الاسماء"، لافتا الى أننا "لم نبدأ الحديث عن التعيينات ولا زلنا غارقين بالموازنة ولن يكون هناك تعيينات قبل ذلك".
وأضاف: "للقوات والمردة الحق في الحصول على حصة بالتعيينات وهي ستكون عادلة ولمصالحة تأمين التوازن وتحصل كل فئة على حصتها".
كانت هذه تفاصيل خبر ادغار طرابلسي: لم نبدأ الحديث عن التعيينات بعد ومهتمون بالموازنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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