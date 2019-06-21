وهاب: الاسم الدرزي لنائب حاكم مصرف لبنان لم يحسم بعد بين مرشح جنبلاط وارسلان

اشار رئيس ​تيار التوحيد​ ​وئام وهاب​ لـ"الأخبار" الى إن الاسم الدرزي لنائب حاكم ​مصرف لبنان​ لم يحسم بعد بين مرشح رئيس ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ النائب السابق ​وليد جنبلاط​ ومرشح رئيس ​الحزب الديمقراطي اللبناني​ النائب ​طلال أرسلان​ ووهاب، فؤاد أبو الحسن، اضاف قائلا "حلفاؤنا ملتزمون معنا وليس هناك اتفاق على الاسم بعد".

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