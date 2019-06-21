رئيس بلدية وادي خالد: حدود البلدة مع سوريا باتت مضبوطة 100 في المئة

أكد رئيس بلدية ​وادي خالد​ الحدودية مع ​سوريا​، نور الدين الأحمد أن "18 كيلومتراً هي الحدود المشتركة بين البلدة و​الأراضي السورية​ باتت مضبوطة 100 في المئة، بحيث تم إغلاق كل المعابر غير الشرعية بتشديد ورقابة من قبل السلطات اللبنانية كما ​النظام السوري​ الذي وضع السواتر الترابية على الحدود، وقد بلغ طولها في بعض المواقع 4 أمتار، كما أنه زرع ​الألغام​ التي انفجرت ببعض المتسللين وبكثير من المواشي".

ولفت الأحمد في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط" الى أنه "لطالما كانت منطقتنا مفتوحة على سوريا قبل الأزمة هناك وكان يتم تبادل سلع وتهريبها وقسم كبير من أهلنا كانوا يلجأون للخدمات السورية لا اللبنانية من طبابة وغيرها؛ كونها منخفضة الأسعار، أما اليوم فقد تبدلت الأمور وبات كل راغب في زيارة الأراضي السورية مجبراً على التوجه إلى المعابر الشرعية، سواء في ​العبودية​ أو ​جوسيه​ أو إلى الأمانة اللبنانية - السورية في ​البقيعة​".