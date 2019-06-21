وزير للشرق الأوسط: المسيحي لا يستطيع التملك في مناطق الطوائف الإسلامية

أوضح وزير مسيحي سابق لصحيفة "الشرق الأوسط" أن "الدستور لا يمنع تملّك أو سكن أي لبناني في أي منطقة"، متسائلا: "هل الدولة تطبق القانون في نواحٍ مشابهة؟، ولماذا يجمّدون مراسيم توظيف أشخاص فازوا بامتحانات الكفاءة، بداعي فقدان التوازن الطائفي؟".
وتحدّث الوزير السابق عن "خوف حقيقي لدى المسيحيين من تهجير مقنّع"، مستغرباً كيف أن "متر الأرض في منطقة الحدث يقدّر بألف دولار، فيأتي متموّل من الإخوة الشيعة ويدفع ثلاثة آلاف دولار للتملّك، وهذا يثير ريبة مسيحية".
ولفت الى أن "المسيحي قبل الحرب شيء وبعد الحرب شيء آخر". وأعطى مثالاً بأن "مناطق واسعة في ضاحية بيروت الجنوبية مثل المريجة والليلكي وحارة حريك كانت ذات غالبية مسيحية، وبعد الحرب لم يبقَ فيها مسيحي واحد، وهذا يسري على بلدات في البقاع اللبناني، في وقت لا يستطيع المسيحي التملّك في مناطق الطوائف الإسلامية؛ لأن لا أحد يبيعه، وهذا سبب القلق".
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