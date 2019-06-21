أ ب: قصف أميركي كان مقررا مساء أمس على ايران قبل أن يتراجع ترامب

أفادت "اسوشيتد برس" أن "القصف الاميركي على ايران كان مقررا مساء أمس قبل أن يتراجع الرئيس الاميركي".
ونقلت شبكة ABC الأميركية عن مصادر أن "إيقاف ترمب تنفيذ ضربة ضد إيران جاء بعكس ما نصح به وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو ورئيس مجلس الامن القومي الاميركي جون بولتون".
ونقلت شبكة إيه بي سي الأميركية عن مسؤول في إدارة ترامب أن "الضربة كان من شأنها التسبب في تصعيد المواقف ومخاوف من وقوع خسائر مدنية".
في حين أن مراسلة سي ان ان في البيت الابيض أكدت أن "هناك شعورا داخل البيت الابيض اننا سنشهد شيئا في اي لحظة".
يذكر أن الدفاع الجوي التابع للقوة الجوفضائية للحرس الثوري الايراني، اسقط فجر يوم أمس طائرة تجسس اميركية مسيرة من طراز "غلوبال هاوك" بعد اختراقها الاجواء الايرانية في منطقة كوه مبارك في سواحل محافظة هرمزكان جنوب البلاد.
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