نيويورك تايمز: ترامب وافق على خطة لضرب أهداف إيرانية ثم تراجع عن التنفيذ

ذكرت صحيفة "​نيويورك تايمز​" أن "الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ وافق على خطة لضرب إيران بعد إسقاط الدرون ثم تراجع عن تنفيذها بشكل مفاجئ".

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