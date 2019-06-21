شكرا لقرائتكم خبر عن تورجوت أوجلو :حجم التجارة بين تركيا وإسرائيل قفز إلى 6 مليارات دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال تورجوت اوغلو المحلل السياسى التركى أن حجم التجارة بين تركيا وإسرائيل الذي كان بحدود 1.5 مليار دولار قبل حادثة "مافى مرمرة"، قفز إلى حوالى 6 مليار دولار، مما جعل كثيرين من المراقبين يَعتبرون اهتمام أردوغان بالقضية الفلسطينية، وبالأخص الوضع فى غزة، وما يتعلق بذلك من حادثة "مافى مرمرة"، على أنه عبارة عن استثمار انتخابى، يهدف إلى جلب المزيد من الأصوات في الانتخابات

وأشار أوغلو فى مقال نشره على موقع "اندبندنت عربية"، إلى أن أردوغان ، الذي كان رئيساً للوزراء آنذاك ، شن وفريق عمله حرباً كلامية عنيفة ضد إدارة تل أبيب، مما دفع بالجماهير المتعاطفة مع القضية الفلسطينية في داخل تركيا وخارجها إلى التفكير أن أردوغان هو المدافع الرئيس عن القضية الفلسطينية.

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وأضاف:"كان لهذه الخطابات العنيفة ضد إسرائيل مردود سياسي كبير، حصده حزب العدالة والتنمية في كل الانتخابات التي خاضها إلى عام 2015،وبفضل هذه التصور الذي فرضه على الرأى العام المتعاطف مع القضية الفلسطينية، استطاع أن يحصل على أصواتهم وتأييدهم في صناديق الاقتراع".

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وأشار إلى إن هناك تشابهاً كبيراً بين حادثة "مافي مرمرة"، التي أدت إلى حدوث أزمة شكلية مع إسرائيل، وبين حادثة إسقاط الطائرة الروسية في سوريا.

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