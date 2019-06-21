شكرا لقرائتكم خبر عن 3 اجتماعات لـ "صناعة البرلمان" الأحد المقبل..أبرزها عن خصخصة المصرية لصناعة الدخان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعرض ”الخليج 365” ، تفاصيل ثلاثة اجتماعات ستعقدها لجنة الصناعة بمجلس النواب، الأحد القادم، حول عدد من الملفات الهامة.

ويستعرضها على النحو التالى:

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1. موضوع طلب الإحاطة الخاص بضرورة نقل مصنع شركة النقل والهندسة، بمنطقة سموحة بالإسكندرية إلى المدينة الصناعية ببرج العرب.

2.مناقشة طلب الإحاطة الخاص، بعدم رد وزارة قطاع الأعمال على ما تم الاتفاق عليه بشأن عمل تقرير مفصل حول شركة النقل، والهندسة، وبيان أسباب الخسارة حسبما ورد بطلب الإحاطة.

3. مناقشة الأسباب التى أدت إلى تحويل الشركة المصرية لصناعة الدخان إلى القطاع الخاص، وخفض نسبة الحكومة، مما يؤدى إلى خفض قوة شركة السجائر الوطنية.