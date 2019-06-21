اليابان تعلن تصديها لمقاتلتين روسيتين انتهكتا مجالها الجوي

محمد اسماعيل - القاهرة - طوكيو- (د ب أ):

أعلنت اليابان أن طائرتين حربيتين روسيتين انتهكتا مجالها الجوي، مما دفع مقاتلات يابانية إلى التصدي لهما.

وذكرت وزارة الدفاع في بيان أن الطائرتين العسكريتين (تو-95) اقتربتا من جزر في جنوب اليابان، بما في ذلك جزيرة كيوشو من ناحية الشمال ثم توجهتا شمالا نحو البر الرئيسي لليابان وحلقتا فوق المحيط الهادئ صباح الخميس.

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وقالت الوزارة إن واحدة من الطائرتين انتهكت المجال الجوي مرتين فوق جزر دايتو قرب أوكيناوا وبالقرب من جزيرة هاتشيجو جنوبي طوكيو.

وأضافت أن الطائرتين حلقتا بعد ذلك على طول شمال شرق اليابان وجزيرة هوكايدو قبل العودة إلى روسيا.

يشار إلى أنه خلال العام المالي الماضي المنتهي في 31 مارس، تصدت طائرات مقاتلة يابانية لطائرات أجنبية تقترب من مجالها الجوي 999 مرة بشكل إجمالي، حسب تقرير للوزارة.