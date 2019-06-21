كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل| صحيفة أمريكية: ترامب وافق على خطة لضرب إيران ثم أصدر قرارا مفاجئا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على توجيه ضربة عسكرية لأهداف إيرانية ردا على إسقاط طائرة مسيرة أمريكية أمس، قبل أن يتراجع عن هذه الخطوة بشكل مفاجئ- بحسب ما أفادت "روسيا اليوم"، نقلا عن صحيفة "نيويورك تايمز".

وحظرت واشنطن، الجمعة، تحليق الطائرات الأميركية في المجال الجوي الإيراني، وذلك بعد يوم من إسقاط إيران لطائرة استطلاع أميركية مسيرة من على ارتفاع كبير.

وقالت إدارة الطيران الأمريكية إنها قلقة من تصعيد التوتر بالقرب من مسارات جوية للطيران المدني.

Advertisements

كما عرضت إدارة الطيران الأمريكية التهديدات التي تواجه الرحلات التجارية في مجال إيران الجوي، مشيرة إلى القلق الأمريكي من استعداد طهران لاستخدام صواريخ أرض-جو في المجال الجوي الدولي.

وفي وقت سابق، قالت شركة الخطوط الجوية المتحدة "يونايتد إيرلاينز United Airlines" إنها علقت رحلاتها من مطار نيوارك بولاية نيوجيرزي الأميركية إلى مومباي، المركز المالي الهندي، عقب مراجعة تتعلق بالسلامة بعدما أسقطت إيران طائرة استطلاع أميركية مسيرة من على ارتفاع كبير.

وقالت الشركة على موقعها الإلكتروني: "نظراً للأحداث الحالية في إيران، أجرينا مراجعة شاملة للسلامة والأمان للخدمة التي نقوم بها إلى الهند عبر المجال الجوي الإيراني وقررنا تعليق الخدمة"، ولم تشير إلى مدة التعليق.

وقالت شركة "أو.بي.إس غروب"، التي تقدم لشركات الطيران إرشادات تتعلق بالسلامة، إن بيانات تعقب الرحلات بينت أن طائرات تجارية كانت تحلق على مقربة شديدة من الطائرة الأمريكية المسيرة وقت إسقاطها.