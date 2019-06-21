كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل| إيران تهدد أمريكا بـ"صواريخ أرض-جو".. وواشنطن ترد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عرضت إدارة الطيران الأمريكية، التهديدات التي تواجه الرحلات التجارية في مجال إيران الجوي، مشيرة إلى القلق الأمريكي من استعداد طهران لاستخدام صواريخ أرض-جو في المجال الجوي الدولي.

وحظرت واشنطن، الجمعة، تحليق الطائرات الأميركية في المجال الجوي الإيراني، وذلك بعد يوم من إسقاط إيران لطائرة استطلاع أميركية مسيرة من على ارتفاع كبير.

وقالت إدارة الطيران الأمريكية إنها قلقة من تصعيد التوتر بالقرب من مسارات جوية للطيران المدني.

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وفي وقت سابق، قالت شركة الخطوط الجوية المتحدة "يونايتد إيرلاينز United Airlines" إنها علقت رحلاتها من مطار نيوارك بولاية نيوجيرزي الأميركية إلى مومباي، المركز المالي الهندي، عقب مراجعة تتعلق بالسلامة بعدما أسقطت إيران طائرة استطلاع أميركية مسيرة من على ارتفاع كبير.

وقالت الشركة على موقعها الإلكتروني: "نظراً للأحداث الحالية في إيران، أجرينا مراجعة شاملة للسلامة والأمان للخدمة التي نقوم بها إلى الهند عبر المجال الجوي الإيراني وقررنا تعليق الخدمة"، ولم تشير إلى مدة التعليق.

وقالت شركة "أو.بي.إس غروب"، التي تقدم لشركات الطيران إرشادات تتعلق بالسلامة، إن بيانات تعقب الرحلات بينت أن طائرات تجارية كانت تحلق على مقربة شديدة من الطائرة الأمريكية المسيرة وقت إسقاطها.