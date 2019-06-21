كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. واشنطن تحظر الرحلات الأمريكية في المجال الجوي الإيراني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية، الجمعة، بحظر كل الرحلات الأميركية في المجال الجوي، الذي تسيطر عليه إيران- بحسب ما أفادت فضائية "سكاي نيوز عربية"، في نبأ عاجل لها، منذ قليل.

وذكرت إدارة الطيران الأميركية أنها لا تزال قلقة من تصاعد التوتر والنشاط العسكري بالقرب من مسارات جوية للطائرات المدنية.

وأضافت أنها قلقة من استعداد إيران لاستخدام صواريخ أرض جو طويلة المدى في المجال الجوي الدولي دون سابق إنذار.

وأشارت إلى أن تطبيقات تتبع مسارات الرحلات الجوية تظهر أن أقرب طائرة تجارية كانت في نطاق 45 ميلا بحريا من الطائرة المسيرة التي أسقطتها إيران.

وعرضت إدارة الطيران الاتحادية الأميركية التهديدات التي تواجه الطائرات المدنية في المجال الجوي الإيراني دون أن تمنع الشركات الأميركية من تسيير رحلات هناك.

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يونايتد إير لاينز تعلق رحلاتها

وأعلنت شركة الخطوط الجوية المتحدة "يونايتد إير لاينز"، الجمعة، أنها علقت رحلاتها من مطار نيوارك بولاية نيوجيرسي الأميركية إلى مومباي، المركز المالي الهندي، عقب مراجعة تتعلق بالسلامة بعدما أسقطت إيران طائرة استطلاع أميركية مسيرة من على ارتفاع كبير.

وذكرت الشركة على موقعها الإلكتروني: "نظرا للأحداث الحالية في إيران، أجرينا مراجعة شاملة للسلامة والأمان للخدمة التي نقوم بها إلى الهند عبر المجال الجوي الإيراني وقررنا تعليق الخدمة"، ولم تشر الشركة إلى مدة التعليق.

من جهتها، أوضحت شركة "أو.بي.إس غروب"، التي تقدم لشركات الطيران إرشادات تتعلق بالسلامة أن بيانات تعقب الرحلات بينت أن طائرات تجارية كانت تحلق على مقربة شديدة من الطائرة الأميركية المسيرة وقت إسقاطها.

وأضافت في تقريرها، الخميس: "إن خطر إسقاط طائرة مدنية في جنوب إيران خطر حقيقي... نوصي بتجنب منطقة مضيق هرمز إذ أن احتمال الخطأ في التعرف على هوية الطائرات وارد".