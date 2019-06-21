كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحكومة اليمنية تحمل ميليشيات الحوثي تعلق مساعدات برنامج الأغذیة العالمي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حملت الحكومة الیمنیة میلیشیات الحوثى مسؤولیة قرار برنامج الأغذیة العالمى التابع للأمم المتحدة بتعلیق جزئى لمساعداتها الإنسانیة فى المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وأعربت وزارة الخارجیة الیمنیة فى بیان لها، نقلته وكالة الأنباء الكويتية، عن إدانتها "لاستمرار میلیشیات الحوثى وقیاداتها بنهب المساعدات الغذائیة المقدمة من البرنامج وعرقلة العمل الإنسانى فى الیمن".

ودعا البیان المجتمع الدولى ومجلس الأمن الدولى إلى إدانة خروقات میلیشیات الحوثى وممارسة الضغط علیها للسماح للمنظمات الأممیة للقیام بمهامها الإنسانیة في الیمن.

وأكد استمرار الحكومة في دعم وتسهيل مهمة برنامج الأغذیة العالمى لإیصال المساعدات الغذائیة وتخفیف معاناة الیمنیین في جمیع أنحاء البلاد.