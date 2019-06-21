أمريكا تحظر رحلاتها في المجال الجوي الإيراني بمضيق هرمز وبحر عمان

أصدرت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية، الجمعة، قرارا يقضي بحظر جميع رحلاتها في المجال الجوي الذي تسيطر عليه إيران في مضيق هرمز وبحر عمان، وذلك بعد إسقاطها طائرة مسيرة أمريكية.

وأعربت إدارة الطيران الأمريكية، في بيان، عن قلقها بشأن استعداد إيران لاستخدام صواريخ أرض/جو طويلة المدى في المجال الجوي الدولي دون سابق إنذار.

وقالت الإدارة إنها قلقة من تصاعد التوتر والنشاط العسكري بالقرب من مسارات جوية للطائرات المدنية قبالة سواحل إيران.

Advertisements

وأمس الخميس استهدفت إيران طائرة استطلاع أمريكية في المجال الجوي الدولي فوق مضيق هرمز.

ونشرت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، الجمعة، صورة توضيحية لمسار طائرة الاستطلاع التي استهدفتها إيران بصاروخ أرض/جو أمس الخميس فوق مضيق هرمز.

كما نشر البنتاجون فيديو يسجل لحظة استهداف الطائرة المسيرة في المجال الدولي، ليكذب الرواية الإيرانية التي زعمت أن الطائرة الأمريكية اخترقت مجالها الجوي.

وفي وقت سابق، قال الجنرال جوزيف جواستيلا، قائد سلاح الجو في الشرق الأوسط للصحفيين بمقر وزارة الدفاع، إن هذا الهجوم الخطير والتصعيدي غير المسؤول وقع في محيط ممرات جوية دولية معترف بها قانونيا، معرضا حياة المدنيين لخطر محتمل.

وأضاف أن الطائرة المسيرة لم تنتهك المجال الجوي الإيراني "في أي وقت خلال مهمتها"، مؤكدا أنها سقطت في المجال الجوي الدولي بعد استهدافها.