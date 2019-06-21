يونايتد إيرلاينز تعلق رحلات من أمريكا للهند تفاديا لمجال إيران الجوي

قالت شركة الخطوط الجوية المتحدة (يونايتد إيرلاينز) إنها علقت رحلاتها من مطار نيوارك بولاية نيوجيرزي الأمريكية إلى مومباي، المركز المالي الهندي، عقب مراجعة تتعلق بالسلامة بعدما أسقطت إيران طائرة استطلاع أمريكية مسيرة من على ارتفاع كبير.

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وأكدت الشركة على موقعها الإلكتروني "نظرا للأحداث الحالية في إيران.. أجرينا مراجعة شاملة للسلامة والأمان للخدمة التي نقوم بها إلى الهند عبر المجال الجوي الإيراني وقررنا تعليق الخدمة".

وأوضحت شركة أو.بي.إس جروب التي تقدم لشركات الطيران إرشادات تتعلق بالسلامة إن بيانات تعقب الرحلات بينت أن طائرات تجارية كانت تحلق على مقربة شديدة من الطائرة الأمريكية المسيرة وقت إسقاطها.

وأضافت في تقريرها أمس الخميس "أن خطر إسقاط طائرة مدنية في جنوب إيران خطر حقيقي.. نوصي بتجنب منطقة مضيق هرمز، إذ إن احتمال الخطأ في التعرف على هوية الطائرات وارد".