شركة "يونايتد إير" الأمريكية تعلق رحلاتها بسبب إيران

أعلنت شركة الخطوط الجوية المتحدة "يونايتد إير لاينز"، الجمعة، أنها علقت رحلاتها من مطار نيوارك بولاية نيوجيرسي الأميركية إلى مومباي، المركز المالي الهندي، عقب مراجعة تتعلق بالسلامة بعدما أسقطت إيران طائرة استطلاع أميركية مسيرة من على ارتفاع كبير.

وذكرت الشركة على موقعها الإلكتروني: "نظرا للأحداث الحالية في إيران، أجرينا مراجعة شاملة للسلامة والأمان للخدمة التي نقوم بها إلى الهند عبر المجال الجوي الإيراني وقررنا تعليق الخدمة"، ولم تشر الشركة إلى مدة التعليق.

ومن جانبها، أوضحت شركة "أو.بي.إس جروب"، التي تقدم لشركات الطيران إرشادات تتعلق بالسلامة أن بيانات تعقب الرحلات بينت أن طائرات تجارية كانت تحلق على مقربة شديدة من الطائرة الأميركية المسيرة وقت إسقاطها.

وأضافت في تقريرها، الخميس: "إن خطر إسقاط طائرة مدنية في جنوب إيران خطر حقيقي... نوصي بتجنب منطقة مضيق هرمز إذ أن احتمال الخطأ في التعرف على هوية الطائرات وارد".