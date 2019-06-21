عاجل.. واشنطن تحظر الرحلات الأمريكية في المجال الجوي الإيراني

أعلنت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية، الجمعة، بحظر كل الرحلات الأمريكية في المجال الجوي، الذي تسيطر عليه إيران.

وذكرة إدارة الطيران الأمريكية أنها لا تزال قلقة من تصاعد التوتر والنشاط العسكري بالقرب من مسارات جوية للطائرات المدنية.

وأضافت أنها قلقة من استعداد إيران لاستخدام صواريخ أرض جو طويلة المدى في المجال الجوي الدولي دون سابق إنذار.

وأشارت إلى أن تطبيقات تتبع مسارات الرحلات الجوية تظهر أن أقرب طائرة تجارية كانت في نطاق 45 ميلا بحريا من الطائرة المسيرة التي أسقطتها إيران.

وعرضت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية التهديدات التي تواجه الطائرات المدنية في المجال الجوي الإيراني دون أن تمنع الشركات الأمريكية من تسيير رحلات هناك.