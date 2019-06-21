متحدث "البنتاجون" السابق: ضربة أمريكا لإيران ستكون هائلة

قال المتحدث السابق لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) جف جوردون، الخميس، إن في حال توجيه ضربة أمريكية عسكرية لطهران ستكون قوية وهائلة.
وأشار جوردون، في تصريحات صحفية، إلى انتهاء مرحلة جمع الأدلة، مضيفا أن الساعات القادمة ستحمل إجابات أسئلة كثيرة.
وأكد جوردون، الذي عمل أيضا كمستشار للأمن القومي الأمريكي لحملة الرئيس ترامب الانتخابية، أن النظام الإيراني فقد صوابه، ولم يدرس جيدا تابعات استهداف حركة نقل البترول في مياه الخليج العربي.
وشدد جوردون على أن المناخ العام لدى الإدارة الأمريكية حاليا مهيأ تماما لتوجيه ضربة عسكرية قاسية لطهران.
وأوضح جوردون أن الولايات المتحدة الأمريكية دمرت نصف البحرية الإيرانية في يوم واحد عام 1988، ومن الممكن أن تفعل هذا مجددا عند الحاجة بدون تردد.
وأمس الخميس استهدفت إيران طائرة استطلاع أمريكية في المجال الجوي الدولي فوق مضيق هرمز.
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