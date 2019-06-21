كتيبة العبور التابعة لحكومة الوفاق الوطني تعلن انضمامها للجيش الليبي

أعلن المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش الوطني الليبي بقيادة المشير ​خليفة حفتر​ عن انضمام كتيبة العبور التابعة ل​حكومة​ الوفاق الوطني الليبية برئاسة ​فائز السراج​، إلى قواتها المسلحة في حربها ضد ​الإرهاب​.

وأشار المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة في بيان إلى أنها أصدرت بيانها من مكان تمركزها في مدينة ​بني وليد​ المجاهدة وتشكل مجموعات حماية وحراسة للطريق الرابط بين ترهونه وحتى الشويرف.

وشدد على أن "أنباء تتوارد عن انضمام قوات أخرى للجيش من العسكريين النظاميين بعد إعلان ​القوات المسلحة​ عن ترحيبها بمن يرغبون الالتحاق بقواتنا المسلحة"، لافتا الى أن "أبناء قبائلنا والعسكريون الحقيقيون أبناء الوطن لا يمكن أن يكونوا في صف الإرهاب".