كتيبة العبور التابعة لحكومة الوفاق الوطني تعلن انضمامها للجيش الليبي

أعلن المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر عن انضمام كتيبة العبور التابعة لحكومة الوفاق الوطني الليبية برئاسة فائز السراج، إلى قواتها المسلحة في حربها ضد الإرهاب.
وأشار المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة في بيان إلى أنها أصدرت بيانها من مكان تمركزها في مدينة بني وليد المجاهدة وتشكل مجموعات حماية وحراسة للطريق الرابط بين ترهونه وحتى الشويرف.
وشدد على أن "أنباء تتوارد عن انضمام قوات أخرى للجيش من العسكريين النظاميين بعد إعلان القوات المسلحة عن ترحيبها بمن يرغبون الالتحاق بقواتنا المسلحة"، لافتا الى أن "أبناء قبائلنا والعسكريون الحقيقيون أبناء الوطن لا يمكن أن يكونوا في صف الإرهاب".
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