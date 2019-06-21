مئات المتظاهرين يحتشدون أمام مبنى البرلمان في هونغ كونغ

احتشد مئات المتظاهرين أمام برلمان هونغ كونغ للاحتجاج على رفض السلطات المحلية المؤيّدة لبكين تلبية مطالبهم المتمثّلة خصوصاً بسحب مشروع قانون يسمح بتسليم مطلوبين للصين واستقالة رئيسة السلطة التنفيذية في المستعمرة البريطانية السابقة.
ويأتي هذا التجمّع الجديد أمام مقرّ حكومة هونغ كونج بوسط المدينة بعد احتجاجات تاريخية ضدّ مشروع القانون الذي اضطرت الحكومة تحت ضغط تظاهرات مليونية إلى تعليق درسه لكن من دون أن تسحبه.
وعلّقت رئيسة حكومة هونغ كونغ كاري لام درس مشروع القانون، غير أنّ هذه الخطوة لم ترض المحتجين الذين باتوا يطالبون باستقالتها إضافة إلى سحب النص إلى غير رجعة.
وبدأ المتظاهرون بالتقاطر على وسط المدينة وقد ارتدى قسم كبير منهم ملابس سوداء، وهو اللون الذي اختاره منظمو تظاهرات الأحد الفائت. ورفع بعض المتظاهرين لافتات تطلب من الشرطة عدم إطلاق النار عليهم، في إشارة إلى أعمال العنف المتفرقة التي دارت الأسبوع الماضي بين قوات الأمن ومتظاهرين.
ولدواع أمنية تمّ إغلاق المكاتب الحكومية يوم الجمعة.
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