الرئيس الموريتاني: قمت بانقلابين وسأسلم السلطة للرئيس المنتخب

لفت الرئيس الموريتاني المنتهية ولايته ​محمد ولد عبد العزيز​، الى أنه "قام بانقلابين عامي 2005 و2008 لتحقيق الديمقراطية والتنمية و​محاربة الفساد​، وأنه حقق الكثير من الإنجازات في العشرية الأخيرة التي حكم فيها ​موريتانيا​"، مؤكدا انه "لم يترشح للانتخابات التي ستجرى السبت احتراما منه للدستور.

واشار عبد العزيز في مؤتمر صحفي الى إنه "لن يكون رئيس الحكومة ولا وزيرا في الحكومات التي ستشكل بعد خروجه من السلطة بعد نهاية ​الانتخابات الرئاسية​، وقال "بعد الانتخابات سأفكر فيما سأقوم به".

وشدد على انه "عندما تنتهي الانتخابات وتسلم السلطة للرئيس المنتخب بصفة ديمقراطية وشفافة، سأصبح رئيسا سابقا ومواطنا موريتانيا أتمتع بحريتي".