ذكرت وكالة "​رويترز​" أن "إدارة الطيران الاتحادية الأميركية تصدر أمرا طارئا يحظر كل الرحلات الأميركية في المجال الجوي الذي تسيطر عليه إيران بالخليج وبخليج عمان".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ادارة الطيران الاميركية تحظر الرحلات الاميركية بالمجال الجوي الايراني وخليج عمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.