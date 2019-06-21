الاتحاد الاوروبي يمدد عقوباته على روسيا على خلفية النزاع الاوكراني

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توافق قادة الاتحاد الاوروبي الخميس على أن يمددوا لستة اشهر العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا بسبب عدم احراز تقدم في تنفيذ اتفاقات تهدف الى وقف المعارك في شرق اوكرانيا.

ورغبت بعض الدول الاوروبية في التخفيف من هذه العقوبات التي فرضت العام 2014 وتمدد مذاك كل ستة اشهر. وفي المقابل، طلبت دول اخرى تشديدها او تمديدها لعام. لكن اي تعديل كان يتطلب اجماعا، الامر الذي لم يتوافر خلال القمة الاوروبية.

وقال المتحدث باسم رئيس المجلس الاوروبي دونالد توسك على هامش قمة اوروبية في بروكسل "تم تمديد العقوبات على روسيا لستة اشهر بالاجماع بسبب عدم احراز تقدم في تنفيذ اتفاقات مينسك".

وفي وقت سابق الخميس، مدد الاوروبيون لعام عقوبات اخرى كانت فرضت العام 2014 ردا على ضم موسكو لشبه جزيرة القرم والذي تعتبره الدول الاوروبية "انتهاكا للقانون الدولي".