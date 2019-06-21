شكرا لقرائتكم خبر عن "إسكان البرلمان" توصى بزيادة 3 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوصت لجنة الإسكان بمجلس النواب، بشـــأن خطــة 2019/2020، لقطـاع الـمرافق ( مياه الشرب والصرف الصحي)، بعدد من التوصيات تعرف على أبرزها:

1. زيادة الاعتمادات المالية، بخطة الجهاز التنفيذى لهذا العام، بنحو 3 مليارات جنيه لتنفيذ المشروعات المدرجة بخطته.

2. زيادة الاعتمادات المالية للهيئة القومية بنحو 3 مليارات جنيه، لإنهاء صرف صحي 150 قرية تمثل ضرورة ملحة.

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3. وضع خطة استراتيجية للاستفادة القصوى من الاستثمارات التى أنفقت على مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي المفتوحة، والتي بلغت نسب التنفيذ بها معدلات مرتفعة، خاصة أنه تم ضخ الكثير من أموال القروض عليها خلال السنوات السابقة.

4. أن يتم إتاحة تمويل إضافي من احتياطى الموازنة خلال العام المالي حالة نفاذ الاعتمادات المدرجة قبل انتهاء العام المالي.

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