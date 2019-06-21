وعدته بليلة حمراء وأغرقته حيًا.. جنايات دمنهور تقضي بإعدام "عصابة عطيات"

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة - أحمد نصرة:

قضت محكمة جنايات دمنهور، بالإعدام شنقا لـ4 متهمين بينهم سيدة لقتلهم سائقًا بإغراقه حيًا بغرض سرقة سيارته.

وترجع أحداث القضية رقم 22463 لسنة 2018 جنايات كوم حمادة والمقيدة برقم 1281 لسنة 2018 جنايات كلي دمنهور بالعثور على جثة مقيدة اليدين والقدمين، كانت طافية على مياه ترعة الرياح البحري، أمام قرية منشأة مهنا، مركز كوم حمادة.

وعند فحص جثة الغريق، تبين أنها لرجل مجهول الهوية في العقد الثالث من العمر: "طوله 168 سنتيمتر، شعره أسود قصير، وله لحية خفيفة، وشارب، يرتدي كامل ملابسه مكبل اليدين والقدمين بحبل من التيل والبلاستيك" وعدم وجود إصابات ظاهرية به.

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وبمحاولات الأمن كشف غموض الواقعة عثرت القوات على سيارة نقل "جامبو"، في ناحية قرية البريجات، دائرة المركز مرخصة باسم "خالد. ح. ح" ومقيم مركز شرطة أسيوط ربما يكون لها علاقة بالحادث.

وبالتنسيق مع أمن أسيوط وفرع الأمن العام حضر "م. ح. ح" وتعرف على الجثة، وقرر أنها لشقيقه المذكور، وأضاف بخروج المجني عليه بها يوم 8 من الشهر الجاري، محملة بكمية من الكراتين الفارغة، لنقلها من أسيوط إلى مدينة قويسنا بالمنوفية، وانقطع اتصاله به مساء ذات اليوم.

كشفت التحريات حينها عن وجود علاقة غير شرعية بين المتهمة "عطيات. ع. ع"، 36 سنة، تاجرة، مع "خالد.ح.ح"، 32 سنة، سائق بسوق الخضار بمركز بدر، واستدرجته إلى منزل "محمد.أ. ح "، 50 سنة، تاجر، ومقيم بقرية على بن أبى طالب بمركز بدر، يرافقها كل من "محمد.ع. ع"، 36 سنة، سائق، و"أمير. أ. ع"، 24 سنة، عامل، و"محمد.ع. م. "، 38 سنة، وجميعهم مقيمون بقرية البريجات بدائرة مركز كوم حمادة.

عقب ذلك اقتاد المتهمون المجني عليه بسيارته لسرقتها، وعندما استشعر الخطر، حاول مقاومتهم فكبلوه من الأيدي والقدمين بالأحبال مستخدمين قفازات بلاستيكية، وألقوه حيًا بالمجرى المائي لترعة الخطاطبة بغرض إزهاق روحه وسرقوا سيارته ومبلغًا ماليًا وهاتفه المحمول وأغراضه الشخصية.