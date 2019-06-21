توسك: لا أحد حصل على أغلبية في رئاسة المفوضية الأوروبية

محمد اسماعيل - القاهرة - بروكسل- (د ب أ):

قال رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة بعد اجتماع مع قادة الاتحاد الأوروبي إن لا أحد من المرشحين الرئيسيين لرئاسة المفوضية الأوروبية تمكن من الفوز بأغلبية أصوات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وأشار توسك إلى أن هذا المأزق هو السبب في عقد قمة أخرى يوم 30 حزيران/يونيو لاختيار من يشغل هذا المنصب وثلاثة مناصب أخرى.

وأوضح أن القادة اتفقوا على ضرورة أن تكون هناك حزمة تعكس تنوع الاتحاد الأوروبي.