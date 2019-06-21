الرئيس الموريتاني: قطع العلاقات مع قطر "وسام شرف لي"

محمد اسماعيل - القاهرة - نواكشوط- (دب أ):
قال الرئيس الموريتاني المنتهية ولايته محمد ولد عبد العزيز إن بلاده قطعت علاقاتها مع قطر و"هذا شرف لي عظيم".
وأوضح ولد عبد العزيز في مؤتمر صحفي عقده ليل الخميس/الجمعة أن بلاده قطعت أيضا علاقاتها مع اسرائيل ولا تخشى ولا تتبع أحدا موضحا أن بلاده حين وجدت أول فرصة لقطع العلاقات مع قطر فعلت ذلك "لقاء ما تقوم به من تحطيم للدول العربية وتمويل ورعاية للإرهاب في أوروبا".
وقال إن "قطر ساهمت في تدمير تونس وليبيا وسورية واليمن .. كل هذا باسم الديمقراطية والحرية في حين لا توجد حرية أو ديمقراطية في قطر".
وأضاف أن "بلاده لم تتأثر بأي أحد في قرارها ولم تقلد أحدا مشيرا إلى أنه قطع العلاقات مع قطر وفق قناعته الشخصية".
وأضاف ولد عبد العزيز أنه لو كان تابعا لبعض الدول لقطع العلاقات مع إيران.
وكانت موريتانيا قد قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع قطر في حزيران/يونيو 2017 ، وبررت الخارجية الموريتانية آنذاك قرارها بسبب ما قالت إنه "تمادي قطر في سياسة دعم التنظيمات الإرهابية وترويج الأفكار المتطرفة".
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