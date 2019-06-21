محمد اسماعيل - القاهرة - بروكسل- (د ب أ):
أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في ساعة بمكرة من صباح اليوم الجمعة عن قلقها إزاء عدم وجود أغلبية صريحة بين قادة الاتحاد الأوروبي وكذلك في البرلمان الأوروبي، حيال مانفريد فيبر، مرشحها المحافظ لمنصب رئيس المفوضية الأوروبية.
وأضافت ميركل عقب محادثات مع نظرائها في الاتحاد الأوروبي: "هذ نتيجة تجعلنا عرضة لتحديثات، وهذا واضح بالطبع".
وتشدد ميركل على أهمية التوصل إلى اتفاق مع مشرعي الاتحاد الأوروبي حول حزمة "متوازنة" للتعيينات بالمناصب العليا، وقالت: "لا نريد أزمة مع البرلمان تحت أي ظرف".
كانت هذه تفاصيل خبر ميركل قلقة إزاء عدم وجود أغلبية صريحة بين قادة الاتحاد الأوروبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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