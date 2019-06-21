"تعمل خادمة".. حكاية طفلة ألقاها عمها في مياه ترعة بكفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

كشف تقرير إدارة حماية الطفل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا في كفر الشيخ، تحت إشراف المهندس صبري عبد المنعم، منسق عام إدارة حماية الطفل بديوان عام محافظة كفر الشيخ، عن مفاجآت حول ما رصدته الإدارة وإبلاغ خط نجدة الطفل به، بإلقاء أحد أهالي مدينة بيلا طفلة لا يتعدى عمرها 14 عامًا في مياه ترعة بغرض التخلص منها.

وكان خط نجدة الطفل، تلقى بلاغًا من أيمن ناصر، وكيل نيابة بيلا، وسجل البلاغ في خط نجدة الطفل برقم 156031 ويفيد بمحاولة المدعو "ط.ع"، يقيم بمدينة بيلا، قتل الطفلة "ع.م"، 14 سنة، من خلال إلقائها في مياه إحدى الترع مدعيًا سوء سلوكها، بينما جرى إنقاذها بمعرفة الأهالي.

وتبين من تقرير اللجنة أن أعضاءها برئاسة رجاء كمال غريب، مدير إدارة حماية الطفل بمجلس مدينة بيلا، ورئيس اللجنة، وضمت الدكتورة ياسمين زقزوق، خبير نفسي، وسميرة إسماعيل صالح، أخصائي اجتماعي، توجهوا لمنزل الطفلة وثبت لهم عدم تواجدها في المنزل وأنها دائمة التسرب والهروب من المنزل، وأثناء الفحص تبين وجود طفلة أخرى شقيقتها عمرها 4 سنوات والحالة الاجتماعية غير مستقرة.

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واكتشفت اللجنة أن سبب عدم تواجد الطفلة يتمثل في عملها كخادمة في المنازل بالقاهرة مقابل أجر شهري تتحصل أمها عليه كما أنها تعد مصدر رزق للأم، وحاليًا لا تعلم الأم عنها شيئًا سوى أنها تعمل في القاهرة فقط، كما أن عمها وزوج أمها في نفس الوقت تحت المراقبة لخروجه من السجن مؤخرًا بعد قضائه مدة سجن في قضية سلاح، ويبيت يوميًا في قسم شرطة بيلا خلال فترة المراقبة.

وفي السياق أكد المهندس صبري عبد المنعم، منسق عام حماية الطفل بديوان عام محافظة كفر الشيخ، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه وفقًا لتوجيهات الدكتورة عزة عشماوي، رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة، والدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد الأم، وتسليم التقرير للنيابة العامة تمهيدًا لاتخاذ قرار بشأنها.

وأشار منسق عام حماية الطفل بديوان عام محافظة كفر الشيخ، إلى أن هناك توصيات في تقرير اللجنة والجاري تسليمه لمدير نيابة بيلا، أبرزها سحب الولاية من الأم للطفلتين الأولى صاحبة المشكلة وعمرها 14 عامًا، والثانية شقيقتها 4 سنوات، من أجل إيداعهما في دار رعاية حفاظًا على حقوق الطفلتين وإنقاذهما من وضعهما الحالي.