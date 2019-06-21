"كلمة التحدي".. فيديو رحلة تطوير استاد القاهرة لاستقبال أمم أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود علي: نشر هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، فيديو لأعمال تطوير ستاد القاهرة الدولي لافتتاح بطولة أمم أفريقيا 2019. وكتب يونس على حسابه الشخصية بموقع "فيسبوك": "التطوير يجسد معنى الإنجاز وكلمة التحدي". وأضاف يونس: "ده شكل استاد القاهرة لما استلمته شركة المقاولون العرب، ومظهره ساعة التسليم لما خلصت شغل Advertisements وكل ده في شهور لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة". ووصف شركة المقاولون العرب بشركة الإنجازات. ويستضيف استاد القاهرة الدولي مباراة الافتتاح بين المنتخب الوطني ومنتخب زيمبابوي اليوم العاشرة مساء.

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