بالصور.. إخلاء برج سكني من 6 طوابق لخطورته على السكان بالقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

أخلت الأجهزة التنفيذية بالقليوبية، برجًا سكنيًا في قرية ميت حلفا التابعة لمركز قليوب، بعد ميله على برج آخر مجاور له.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد هيثم حجاج، مأمور مركز قليوب، يفيد بورود بلاغ من حامد طلبة رئيس مدينة قليوب، بميل أحد الأبراج السكنية على آخر مجاور، مكونة من 6 طوابق.

انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدينة إلى موقع البلاغ للمعاينة على الطبيعة، وتبين وجود ميل لبرج سكني مكون من 7 طوابق على برج آخر مكون من 6 طوابق، وأخلت القوات جميع السكان من البرج، حرصا على أرواحهم.