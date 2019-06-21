المجر: نعارض بشكل صريح العقوبات المفروضة على روسيا

محمد اسماعيل - القاهرة - بودابست - (أ ش أ):

قال نائب رئيس الوزراء المجري جولت شميان، إن بلاده تعارض دائما بشكل صريح العقوبات المفروضة على روسيا.

وأضاف شميان - في تصريحات أوردتها قناة (روسيا اليوم) - أن هذه العقوبات لا معنى لها على الإطلاق، ولا ضرورة لها وأنها لا تجلب أي شيء سوى الأذى.

وفي وقت سابق، دعا وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، إلى النظر في جدوى فرض عقوبات ضد روسيا.

وكانت قمة الاتحاد الأوروبي اتخذت قرارا سياسياً بتمديد العقوبات الاقتصادية ضد روسيا لمدة ستة أشهر، لأنها لا ترى أي تقدم في تنفيذ اتفاقيات مينسك بشأن الأزمة الأوكرانية.